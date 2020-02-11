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Коутиньо не хочет возвращаться в Барселону и надеется на благосклонность Баварии

15:25 110 Читати українською
Коутиньо не хочет возвращаться в Барселону и надеется на благосклонность Баварии
Филиппе Коутиньо / Фото ФК Бавария

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо отказывается возвращаться в каталонский клуб.

Филиппе Коутиньо заявил руководству Барселоны, что не хочет возвращаться в лагерь "блаугранас", сообщает Mundo Deportivo.

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27-летний бразилец рассчитывает остаться в Баварии, цвета которой сейчас защищает на правах аренды. Мюнхенцы также не прочь сохранить Филиппе, но компенсация в 120 млн не устраивает руководство клуба. Боссы действующего чемпиона Германии готовы заплатить за хавбека не более 80 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Коутиньо провел 19 матчей, в которых отметился 6-ю голами и совершил столько же ассистов.

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