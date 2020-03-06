Коутінью не потрібен Барселоні – сума відступних вражає

У таборі Барси розраховують отримати солідну компенсацію за свого хавбека Філіппе Коутінью.

Філіппе Коутінью не входить у плани Кіке Сетьєна на наступний сезон, тому керівництво клубу сподівається, що Баварія викупить бразильця, повідомляє AS.

Коутінью не хоче повертатись в Барселону та сподівається на прихильність Баварії

27-річний півзахисник зараз захищає кольори мюнхенців на правах оренди і отримує схвальні відгуки від тренерського штабу німецького гранда. Сума відступних у контракті Філіппе становить 120 млн євро, що насторожує Баварію.

У поточному сезоні Бундесліги Коутінью провів 21 матч, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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