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Коутиньо может перейти в Арсенал – в обратном направлении отправится скандальный хавбек

19 июля 15:14 - Читати українською
Коутиньо может перейти в Арсенал – в обратном направлении отправится скандальный хавбек
Филиппе Коутиньо / ФК Барселона

Арсенал и Барселона имеют шанс оформить громкий трансфер, фигурантами которого станут Маттео Гендузи и Филиппе Коутиньо.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи может продолжить карьеру в Барселоне. 21-летний француз уже месяц не попадает в заявку "канониров", а при Артете получает крайне малое количество игрового времени. Арсенал настроен избавиться от Гендузи, использовав его как часть сделки по Коутиньо, сообщает Daily Mail.

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"Канониры" хотят видеть в своем составе бразильского вингера, ради которого готовы пожертвовать Гендузи. Сам хавбек не прочь покинуть Эмирейтс из-за напряженных отношений с Микелем Артетой. Других деталей потенциальной сделки пока не сообщается – идет ли речь об аренде или же о полноценном трансфере.

Контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до лета 2023 года. Сезон 2019/20 бразилец провел в Баварии – в его активе 9 голов и 8 ассистов в 34-х матчах. Соглашение 21-летнего Гендузи с Арсеналом действует еще 2 сезона.

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