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Гендузи насмехался над зарплатами игроков Брайтона – позорный поступок хавбека Арсенала разозлил боссов клуба

15:29 - Читати українською
Гендузи насмехался над зарплатами игроков Брайтона – позорный поступок хавбека Арсенала разозлил боссов клуба
Маттео Гендузи / Фото Sky Sports

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи позволил себе некорректное поведение во время поединка 30-го тура АПЛ против Брайтона (1:2).

75’ Льюис Данк
90+5’ Нил Мопей
 
Николя Пепе 68’
68’ Николя Пепе
75’ Льюис Данк
90+5’ Нил Мопей

"Он говорил игрокам Брайтона, что они дерьмо, что он и его одноклубники зарабатывают намного больше, чем когда-либо будут зарабатывать футболисты Брайтона.

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Он так вел себя и в других матчах. Арсенал – достойный клуб, и их раздражает такое поведение игрока", – цитирует источника The Daily Mail.

После 30-ти туров чемпионата Англии Арсенал расположился на 10-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал футбольные курьёзы Брайтон Брайтон Маттео Маттео Гендузи Брайтон - Арсенал
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