Коутінью може перейти в Арсенал – у зворотному напрямку вирушить скандальний хавбек

Арсенал та Барселона мають шанс оформити гучний трансфер, фігурантами якого стануть Маттео Гендузі та Філіппе Коутінью.

Півзахисник Арсенала Маттео Гендузі може продовжити кар'єру в Барселоні. 21-річний француз вже місяць не потрапляє у заявку "канонірів", а при Артеті отримує вкрай малу кількість ігрового часу. Арсенал налаштований позбутися Гендузі, використавши його як частину угоди щодо Філіппе Коутінью, повідомляє Daily Mail.

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"Каноніри" хочуть бачити у своєму складі бразильського вінгера, заради якого готові пожертвувати Гендузі. Сам хавбек не проти покинути Емірейтс через напружені стосунки з Мікелем Артетою. Інших деталей потенційної угоди наразі не повідомляють – чи йде мова про оренду, чи про повноцінний трансфер.

Контракт Коутінью з Барселоною розрахований до літа 2023 року. Сезон 2019/20 бразилець провів у Баварії – в його активі 9 голів та 8 асистів у 34-х матчах. Угода 21-річного Гендузі з Арсеналом чинна ще 2 сезони.

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