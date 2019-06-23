Коутиньо и Артур ждут Неймара в Барселоне

Полузащитники испанской Барселоны Артур и Филиппе Коутиньо поделились мыслями относительно возможного возвращения на Камп Ноу форварда Пари Сен-Жермен Неймара.

"Играть с Неймаром – что-то невероятное. Он является великим игроком. Я не знаю, что произойдет, но каждый раз, когда меня спрашивают об игре рядом с ним, то я говорю, что это большое счастье", – цитирует Коутиньо Marca.

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"Конечно, мне понравилось бы играть с ним, потому что он – отличный игрок. Да и не только я, все в команде. Чем больше игроков, тем лучше", – добавил Артур.

Напомним, что одной из главных трансферных саг этого лета является возможное возвращение Неймара в Каталонию. Накануне стало известно, что Барселона определилась с суммой, которую может заплатить за бразильца. Интересно, что частью сделки по переходу форварда ПСЖ может стать отъезд на Парк де Пренс того же Коутиньо.

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