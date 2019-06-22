Барселона определилась с суммой, которую может заплатить за Неймара – такой сценарий будет убыточным для ПСЖ

Барселона не оставляет попыток подписать бразильского форварда Неймара.

Руководство каталонцев заинтересовано в подписании звезды ПСЖ, но не готово тратить на это большие деньги, сообщает Marca.

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По информации издания, Барселона не будет платить за этот трансфер больше, чем 200 млн евро. В столице Каталонии считают, что Неймар за время, проведенное в ПСЖ, снизил свой уровень игры. К тому же внефутбольные скандалы также негативно повлияли на его стоимость.

Также отмечается, что "сине-гранатовые" не готовы сохранить зарплату бразильца на том же уровне. В Париже Ней получает 36 млн евро за сезон. Ради возвращения в Барселону форвард должен снизить свои требования.

Напомним, Неймар летом 2017 перешев в ПСЖ именно из Барселоны. Каталонцы получили за форварда рекордные 222 млн евро.

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