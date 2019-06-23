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Коутінью та Артур чекають на Неймара в Барселоні

10:50 188 Читать на русском
Коутінью та Артур чекають на Неймара в Барселоні
Філіппе Коутінью та Артур / ФК Барселона

Півзахисники іспанської Барселони Артур і Філіппе Коутінью поділилися думками щодо можливого повернення на Камп Ноу форварда Парі Сен-Жермен Неймара.

"Грати з Неймаром – щось неймовірне. Він є великим гравцем. Я не знаю, що станеться, та кожного разу, коли мене запитують про гру поруч із ним, то я кажу, що це велике щастя", – цитує Коутінью Marca.

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"Звісно, мені сподобалося б грати з ним, оскільки він – відмінний гравець. Та й не тільки я, всі в команді. Що більше гравців, то краще", – додав Артур.

Нагадаємо, що однією з головних трансферних саг цього літа є можливе повернення Неймара до Каталонії. Напередодні стало відомо, що Барселона визначилась із сумою, яку може заплатити за бразильця. Цікаво, що частиною угоди про перехід форварда ПСЖ може стати від'їзд на Парк де Пренс того ж Коутінью.

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