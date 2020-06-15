Коутиньо хочет вернуться в Ливерпуль – бразилец попросил Клоппа посодействовать трансферу

Вингер Барселоны, похоже, признал, что покинуть Ливерпуль ради "сине-гранатовых" стало неправильным решением.

Филиппе Коутиньо хочет вернуться в Ливерпуль. 28-летний бразилец уже разговаривал с Юргеном Клоппом и попросил его приложить все возможные усилия для перехода. Вингер Барселоны готов к серьезному снижению зарплаты, а его агент Киа Джурабчиан уже начал работу над трансфером, утверждает Metro.

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В услугах бразильца заинтересованы также Лестер, Тоттенхэм, Челси и Арсенал, но безусловным приоритетом для Филиппе является возвращение в команду Юргена Клоппа.

Правда, на пути трансферу будет сразу несколько факторов. Хотя Коутиньо и готов отказаться от части зарплаты, но его оклад в Барселоне составляет 250 тысяч фунтов в неделю – даже несколько сниженная сумма является неподъемной для Ливерпуля. Кроме того, "красные" не имеют серьезного трансферного бюджета – именно по этой причине мерсисайдцы проиграли борьбу за Тимо Вернера, который близок к переходу в Челси.

Напомним, Коутиньо перешел из Ливерпуля в Барселону в начале 2018 года за 145 млн евро, но не сумел закрепиться в Испании. Сезон 2019/20 бразилец проводит на правах аренды в Баварии, которая не собирается активировать опцию выкупа игрока. В составе мюнхенцев вингер провел 32 матча, в которых забил 9 голов и 8 раз ассистировал партнерам.

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