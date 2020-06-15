Коутінью хоче повернутися в Ліверпуль – бразилець попросив Клоппа посприяти трансферу

Вінгер Барселони, схоже, визнав, що покинути Ліверпуль заради "синьо-гранатових" стало неправильним рішенням.

Філіппе Коутінью хоче повернутися у Ліверпуль. 28-річний бразилець вже розмовляв з Юргеном Клоппом та попросив його докласти всіх можливих зусиль задля переходу. Вінгер Барселони готовий піти на серйозне зниження зарплати, а його агент Кіа Джурабчіан вже розпочав роботу над трансфером, стверджує Metro.

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У послугах бразильця зацікавлені також Лестер, Тоттенхем, Челсі та Арсенал, але безумовним пріоритетом для Філіппе є повернення в команду Юргена Клоппа.

Щоправда, на заваді буде одразу кілька факторів. Хоча Коутінью і готовий відмовитися від частини зарплатні, але його оклад у Барселоні складає 250 тисяч фунтів на тиждень – навіть дещо знижена сума є непідйомною для Ліверпуля. Крім того, "червоні" не мають серйозного трансферного бюджету – саме з цієї причини мерсисайдці програли боротьбу за Тімо Вернера, який близький до переходу в Челсі.

Нагадаємо, Коутінью перейшов з Ліверпуля у Барселону на початку 2018 року за 145 млн євро, але не зумів закріпитися в Іспанії. Сезон 2019/20 бразилець проводить на правах оренди в Баварії, яка не збирається активовувати опцію викупу гравця. У складі мюнхенців вінгер провів 32 матчі, у яких забив 9 голів та 8 разів асистував партнерам.

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