Заря и Рух в рамках матча 16-го тура УПЛ 2023/24 сильнейшего не определили, да и с голами у них не сложилось. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Заря подходила к встрече с Рухом, имея за плечами 7-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Луганчане всего за месяц потеряли шансы на евровесну, вылететь из Кубка и опуститься в зону прямого вылета – после этого отступать уже было некуда. Подопечным Юрия Коваля была нужна только победа.

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Из соображений логистики луганчане еще в конце ноября решили, что поединок пройдет в Ужгороде. После вчерашней истории с Минаем такой ход вызвал улыбку. Тем более, что на "Авангарде" система освещения существует только в формате легендарного суслика – его не видят, но оно есть. На бумаге. Впрочем, газон был чистым, русня отдыхала, а потому поединок прошел спокойно.

Спокойно было и в игровом плане. Будто вы с друзьями отоспались в выходной, созвонились и пошли играть в футбол возле родной школы. Все проходило динамично, с ошибками и несколькими интересными комбинациями, но с минимальным количеством действительно опасных моментов. Стоит отметить, что Заря в этом рисунке выглядела острее.

Еще на 3-й минуте луганчане провели очень хорошую атаку. Герреро пропустил прострел с правого фланга на Чурко, а тот пробил с линии полукруга – Вячеслав имел кучу времени и пространства, но пробил слабо. На 36-й же минуте все тот же Герреро подхватил мяч в центре и сам протащил его на правый край штрафной, заодно переиграв Дидыка. Панамец бахнул в дальний угол, однако Ледвий парировал.

Кроме этих эпизодов, можно вспомнить штрафной удар в исполнении Мишнева на 35-й, который летел под перекладину. Ледвий вроде все и контролировал, но отбил неуверенно. В актив Руха за этот период можно занести разве что дальний выстрел Плюмана на 14-й (получилось неточно). Кроме того, на 27-й прошла красивая комбинация с передачей на 11 метров, но Карабин махнул мимо "круглого".

Свисток Клима Заброды отправил копателей мяча отдыхать при ничейном счете. В общем, первый тайм Руху давался тяжело – однако в начале второго львовяне реабилитировались, создав два крутых момента.

Всего через две минуты после перерыва Сыч решился на удар метров с 30-ти. Сапутин парировал, однако на добивании оказался Квасница. Илья выстрелил с правого края штрафной, однако Зарю спасла перекладина!

На 58-й же гости раскатали комбинацию в центре штрафной, в завершении которой Квасница покатил на Рунича – тому осталось пробить с нескольких метров, но в последний момент Батагов выбил мяч.

Между этими эпизодами произошла атака, в которой Климчук покатил на левый край штрафной под удар Плюману. Быть бы голу, если бы у гваделупца не срезался мяч. Встревоженный таким развитием событий Юрий Коваль провел замены – Горбач и Данченко на 60-й минуте заменили Антюха и Джордана. Заря переходила с 3-4-3 на 4-3-3.

Частично этот ход сработал. В следующие 30 минут Рух организовал только один опасный момент – это Плюман принял пас от Квасницы на линии штрафной и вторым касанием пробил в ближний угол. Рядом со стойкой! Впрочем, львовяне минуты до 80-й все равно доминировали, не вылезая с чужой половины поля. Сказалось появление свежих Соломона-Отабора и Федора.

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Впрочем, в завершающей части встречи луганчане стали агрессивнее работать в прессинге и ловить Рух на контратаках. Игра стала хаотичной, с движением в обе стороны. Был и опасный эпизод в штрафной гостей – Кирюханцев вошел на левый край и нанес удар в ближний, а мяч еще и срикошетил от защитника. Ледвий спас "желто-черных".

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Рух набрал 25 очков и оторвался от Динамо на три зачетных балла, оставшись на пятой позиции. Заря, имея 11 пунктов в активе, осталась на предпоследней строчке, в зоне прямого вылета.

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