Дуэль непробиваемых голкиперов в видеообзоре матча Заря – Рух
19:49 - Читати українською
Заря и Рух расписали ничью в 16 туре УПЛ. Смотрите видео главных моментов матча.
Команды создали достаточно моментов, но голкиперы поймали невероятный кураж. Лучший шанс упустил Рух на 48-й минуте. Сапутин парировал выстрел Сыча, а добивание Квасницы приняла на себя перекладина.
Заря расписала ничью с Рух, оставшись в зоне прямого вылета
Ледвий тоже не дремал, отразив коварный удар Герреро. В итоге матч докатился до нулевой ничьей, оставившей Рух пятым, а Зарю предпоследней в таблице УПЛ.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter