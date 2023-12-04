Заря и Рух расписали ничью в 16 туре УПЛ. Смотрите видео главных моментов матча.

Команды создали достаточно моментов, но голкиперы поймали невероятный кураж. Лучший шанс упустил Рух на 48-й минуте. Сапутин парировал выстрел Сыча, а добивание Квасницы приняла на себя перекладина.

Заря расписала ничью с Рух, оставшись в зоне прямого вылета

Ледвий тоже не дремал, отразив коварный удар Герреро. В итоге матч докатился до нулевой ничьей, оставившей Рух пятым, а Зарю предпоследней в таблице УПЛ.