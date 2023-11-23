"Динамо – один из флагманов украинского футбола, поэтому игра против киевлян очень мотивирует футболистов. Мы готовимся к матчу в своем привычном режиме и я думаю, что ребята продемонстрируют хорошую игру в этом противостоянии".

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В составе Динамо много сильных игроков с хорошими индивидуальными качествами. Сейчас многие говорят о нестабильности киевлян, но если посмотреть на турнирную таблицу, то по потерянным очкам наш соперник все равно находился бы среди лидеров чемпионата.

Нам будет противостоять качественный соперник, недавно сменивший главного тренера, поэтому их игроки будут очень мотивированы. Они захотят доказать, что клуб принял правильное решение и находится на верном пути.

Рух выполнило весь запланированный план подготовки к игре с киевлянами. У нас был хороший спарринг против Шахтера, где мы продемонстрировали качественный футбол. Конечно, нам не хватало сборников в этот предварительный период, но они представляли честь своих сборных. По возвращении в расположение клуба они будут готовиться уже к матчу с Динамо", – цитирует Пономарева. официальный сайт Руха.

Напомним, матч Динамо – Рух запланировано на субботу, 25 ноября. Старт встречи ожидается в 17.00. После 14 сыгранных матчей Рух занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 балла. Динамо идет на восьмой строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли всего 11 матчей.

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