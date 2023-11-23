"Динамо – один із флагманів українського футболу, тому гра проти киян дуже мотивує футболістів. Ми готуємось до матчу у своєму звичному режимі, і я думаю, що хлопці продемонструють хорошу гру у цьому протистоянні.

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У складі Динамо є багато сильних гравців з хорошими індивідуальними якостями. Зараз багато хто говорить про нестабільність киян, але якщо подивитись на турнірну таблицю, то за втраченими очками наш суперник все одно перебував би серед лідерів чемпіонату.

Нам протистоятиме якісний суперник, який нещодавно змінив головного тренера, тому їхні гравці будуть дуже вмотивовані. Вони захочуть довести, що клуб ухвалив правильне рішення і перебуває на правильному шляху.

Рух виконав увесь запланований план підготовки до гри з киянами. У нас був хороший спаринг проти Шахтаря, де ми продемонстрували якісний футбол. Звичайно, нам не вистачало збірників у цей підготовчий період, але вони представляли честь своїх збірних. Після повернення у розташування клубу вони готуватимуться вже до матчу з Динамо", – цитує Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, матч Динамо – Рух заплановано на суботу, 25 листопада. Старт зустрічі очікується о 17:00. Після 14 зіграних матчів Рух посідає 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 бали. Динамо йде на восьмій сходинці з 19 балами, але кияни зіграли лише 11 матчів.

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