Скандально відомий колишній експерт телеканалів Футбол Віктор Леоненко залишився розчарований поведінкою півзахисника Динамо Дениса Гармаша у матчі 4-го туру УПЛ проти Львова.

"Момент дня – подивіться з 39-ї по 42-у хвилини першого тайму, коли Гармаш… Не знаю навіть як: перекидається, стрибає, падає, лягає від фола.

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Дуже смішно, бо коти досі ржуть. Тож "телетріумф" отримує Гармаш", – зазначив Леоненко на своєму YouTube-каналі.

До слова, Денис зіграв у 8 матчах за Динамо у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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