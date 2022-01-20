КАН. Група Е, 3 тур

Сьєрра-Леоне – Екваторіальна Гвінея – 0:1

Голи: Ганет, 38

Нереалізований пенальті: Камара, 85

Кот-д'Івуар – Алжир – 3:1

Голи: Кессьє, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 – Бандебка, 73

Нереалізований пенальті: Марез, 60

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Збірна Алжиру прибула на турнір в Камерун у статусі чинного чемпіона та одного із фаворитів нинішнього розіграшу. Натомість Марез і Ко гучно зганьбилися. В останньому турі була потрібна виключно перемога над лідером групи, аби вийти у плей-офф.

Кот-д'Івуар легко довів, що не випадково опинився на вершині квартету, легко розібравшись із аутсайдером. Рахунок відкрив лідер Мілана Франк Кессьє, завершивши класну атаку "слонів". Ще до перерви Сангаре випередив захисників після подачі з флангу і подвоїв перевагу. На старті другого тайму вишуканий гол забив Пепе. Марез міг скоротити перевагу, але з пенальті пробив у стійку. Лише на 73-й хвилині Бандебка прошив голкіпера івуарійців, забивши перший м'яч Алжиру на цьому турнірі. "Лиси пустелі" посіли останнє місце в групі й з ганьбою покинули КАН, не вигравши жодного матчу вперше з 2017 року. Кот-д'Івуар вийшов у плей-офф з першого місця.

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Сьєрра-Леоне за певних умов могла б влаштувати навіть нічия. Хороша різниця м'ячів залишала непогані шанси у рейтингу третіх команд. Однак Екваторіальна Гвінея мінімально перемогла завдяки голу Пабло Ганета після дотепно розіграного кутового. Збірна Сьєрра-Леоне мала свій шанс зрівняти. Все той же Ганет збив Іссу в своєму штрафному, але Камара не переграв голкіпера з пенальті, відправивши свою команду додому. Екваторіальна Гвінея зіграє в 1/8 фіналу.