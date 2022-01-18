Сотрудники Япома Стедиум в камерунском городе Дуала отчаянно пытаются привести газон в более-менее нормальный вид перед центральным матчем третьего тура.

Габон и Гана устроили потасовку после финального свистка: видео из Кубка Африки

Именно на этой арене будет сыгран ключевой поединок между Кот-д'Ивуаром и Алжиром за выход в плей-офф. В предыдущих двух турах действующий победитель Кубка Африки (Алжир) не забил ни одного гола, набрал одно очко и сенсационно рискует вылететь, заняв последнее место. Ивуарийцы тоже еще ничего себе не обеспечили, но даже в случае поражения могут выйти в плей-офф с третьего места.

Также на этом стадионе планируется проведение двух четвертьфинальных поединков и один полуфинал. Заметно, что поле находится не в лучшем состоянии, что явно не способствует зрелищному и результативному футболу.

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