Кот-д'Ивуар красивым голом одолел Экваториальную Гвинею на Кубке Африки
Ивуарийцы удачно стартовали на КАН-2021, минимально обыграв Экваториальную Гвинею (1:0).
Кубок африканских наций. Первый тур
Группа Е
Кот-д'Ивуар – Экваториальна Гвинея – 1:0
Гол: Градель, 5
Ивуарийцы быстро открыли счет благодаря красивому голу. На 5 минуте Градель мощным ударом с линии штрафной попал под штангу.
После этого, как ни странно, Экваториальная Гвинея выглядела не хуже. До перерыва экваториалы втрое чаще били по воротам. Лишь в конце матча Кот-д'Ивуару удалось взять игру полностью под контроль.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "слонов". Кот-д'Ивуар возглавил группу E, в которой по одному очку имеют Алжир и Сьерра-Леоне.
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