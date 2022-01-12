Кубок африканских наций. Первый тур

Группа Е

Кот-д'Ивуар – Экваториальна Гвинея – 1:0

Гол: Градель, 5

Ивуарийцы быстро открыли счет благодаря красивому голу. На 5 минуте Градель мощным ударом с линии штрафной попал под штангу.

Ekvator Ginesi karşısında Fildişi Sahili'ni öne geçiren golü kaydeden Demir Grup Sivasspor futbolcusu Max Gradel, attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. #AFCON2021



Max Gradel, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti. #MaxGradel



pic.twitter.com/8VkAEiuLTH — CT Futbol (@ctfutboltr) January 12, 2022

После этого, как ни странно, Экваториальная Гвинея выглядела не хуже. До перерыва экваториалы втрое чаще били по воротам. Лишь в конце матча Кот-д'Ивуару удалось взять игру полностью под контроль.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "слонов". Кот-д'Ивуар возглавил группу E, в которой по одному очку имеют Алжир и Сьерра-Леоне.

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