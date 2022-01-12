Кот-д'Івуар красивим голом здолав Екваторіальну Гвінею на Кубку Африки
Івуарійці вдало стартували на КАН-2021, мінімально обігравши Екваторіальну Гвінею (1:0).
Кубок африканських націй. Перший тур
Група Е
Кот-д'Івуар – Екваторіальна Гвінея – 1:0
Гол: Градель, 5
Івуарійці швидко відкрили рахунок завдяки красивому голу. На 5 хвилині Градель потужним ударом з лінії штрафного майданчика влучив під стійку.
Після цього, як не дивно, Екваторіальна Гвінея виглядала не гірше. До перерви екваторіали втричі частіше били по воротах. Лише наприкінці матчу Кот-д'Івуару вдалося взяти гру повністю під контроль.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "слонів". Кот-д'Івуар очолив групу E, в якій по одному очку мають Алжир і Сьєрра-Леоне.
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