Кубок африканських націй. Перший тур

Група Е

Кот-д'Івуар – Екваторіальна Гвінея – 1:0

Гол: Градель, 5

Івуарійці швидко відкрили рахунок завдяки красивому голу. На 5 хвилині Градель потужним ударом з лінії штрафного майданчика влучив під стійку.

Ekvator Ginesi karşısında Fildişi Sahili'ni öne geçiren golü kaydeden Demir Grup Sivasspor futbolcusu Max Gradel, attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. #AFCON2021



Max Gradel, geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti. #MaxGradel



pic.twitter.com/8VkAEiuLTH — CT Futbol (@ctfutboltr) January 12, 2022

Після цього, як не дивно, Екваторіальна Гвінея виглядала не гірше. До перерви екваторіали втричі частіше били по воротах. Лише наприкінці матчу Кот-д'Івуару вдалося взяти гру повністю під контроль.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "слонів". Кот-д'Івуар очолив групу E, в якій по одному очку мають Алжир і Сьєрра-Леоне.

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