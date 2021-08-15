"Комментируя сегодняшний поединок, нужно учитывать и матч во вторник. Одно от другого далеко не ушло. В том, как команда выглядела сегодня, есть небольшой отпечаток игры против Шахтера. В первом тайме вроде владели каким-то преимуществом, но все не то. Тягучий, медленный футбол. Нету агрессии, ничего. Сонные мухи.

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Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я сказал им – если проиграем и сегодня, то подам в отставку. Нуриев выглядел очень медленным. Возможно, в этом есть и моя вина. Я хотел довериться тем футболистам, которые не играли в прошлом матче, тот же Лысенко. Если они пустые, то лучше бы я просто не выпускал их сегодня. Поработали бы 1-2 недели с тренером по физической подготовке, чтобы я не бросал их под танки.

Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в прошлом сезоне, а я сразу начал вводить их в игры. Нет базы. Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Это я их подставляю", – заявил Костышин в комментарии каналу "Футбол".

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