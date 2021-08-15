"Коментуючи сьогоднішній поєдинок, потрібно враховувати і матч у вівторок. Одне від іншого далеко не пішло. У тому, як команда виглядала сьогодні, є невеликий відбиток гри проти Шахтаря. У першому таймі наче володіли якоюсь перевагою, але все не те. Тягучий, повільний футбол. Нема агресії, нічого. Сонні мухи.

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У другому таймі вийшла зовсім інша команда, агресивна. Я просто сказав їм – якщо програємо і сьогодні, то подам у відставку. Нурієв виглядав дуже повільним. Можливо, в цьому є і моя вина. Я хотів довіритися тим футболістам, які не грали в минулому матчі, тому ж Лисенку. Якщо вони порожні, то краще б я просто не випускав їх сьогодні. Попрацювали б 1-2 тижні з тренером з фізичної підготовки, щоб я не кидав їх під танки.

Хотів довіритися, але фізично вони виглядали погано. Обидва пропустили багато часу в минулому сезоні, а я відразу почав вводити їх в ігри. Немає бази. Я перегляну підготовку цих футболістів, оскільки це моя вина. Це я їх підставляю", – заявив Костишин у коментарі каналу "Футбол".

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