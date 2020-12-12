"Постараемся помешать динамовцам уйти на перерыв лидерами. Игра будет сложной для обеих команд. Уже дают о себе знать усталость, последствия после травм. Но с каким бы результатом не закончился сегодняшний поединок, в целом я доволен, как мои подопечные провели первую часть сезона. Почему матч перенесли на Динамо имени Лобановского? Об этом лучше спросить динамовцев. Для меня главное, чтобы газон был в нормальном состоянии и ничего не мешало футболистам показать свое мастерство.

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По сравнению с прошлым сезоном Динамо прежде всего прибавило в игровой дисциплине, уверенности. Других каких-то кардинальных изменений в действиях динамовцев я не заметил, ведь они продолжают придерживаться тех же тактических схем. Мы не сможем бросить в бой всех ведущих исполнителей. Во-первых, несколько игроков после травм еще не в оптимальной форме и поэтому они не помогут. Во-вторых, не сыграют арендованные у Динамо Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко. Таким было одно из условий арендного соглашения.

Победа 2:0 в июле – приятное, но уже воспоминание. И динамовцы, убежден, постарались сделать из того поражения правильные выводы. Какие секреты готовим? Вот сейчас возьму и все расскажу... Хотя домашние заготовки обязательно будут", – заверил Костышин в комментарии Команда№1.

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