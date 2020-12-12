"Постараємося завадити динамівцям піти на перерву лідерами. Гра буде складною для обох команд. Уже дають про себе знати втома, наслідки після травм. Але з яким би результатом не закінчився сьогоднішній поєдинок, в цілому я задоволений, як мої підопічні провели першу частину сезону. Чому матч перенесли на Динамо імені Лобановського? Про це краще запитати динамівців. Для мене головне, щоб газон був у нормальному стані і нічого не заважало футболістам продемонструвати свою майстерність.

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Порівняно з минулим сезоном Динамо перш за все додало в ігровій дисципліні, впевненості. Інших якихось кардинальних змін в діях динамівців я не помітив, адже вони продовжують дотримуватися тих же тактичних схем. Ми не зможемо кинути в бій всіх провідних виконавців. По-перше, кілька гравців після травм ще не в оптимальній формі і тому вони не допоможуть. По-друге, не зіграють орендовані у Динамо Євген Смирний, Євген Ісаєнко, Владислав Кучерук та Микита Кравченко. Такою була одна з умов орендної угоди.

Перемога 2:0 у липні – приємний, але вже спогад. Та й динамівці, переконаний, постаралися зробити з тієї поразки правильні висновки. Які секрети готуємо? Ось зараз візьму і все розповім... Хоча домашні заготовки обов'язково будуть", – запевнив Костишин у коментарі Команда№1.

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