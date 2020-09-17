Костышин скромно прокомментировал исторический триумф Колоса в еврокубках
Главный тренер Колоса Руслан Костышин сохранял спокойствие после победы над Арисом (2:1) в матче второго раунда квалификации Лиги Европы.
"Я горжусь и счастлив, потому что это была наша первая игра в еврокубках, и сразу победа. Для нас это историческая игра, она приносит нам двойную радость.
Сенсационный дебют команды Костышина в видеообзоре матча Арис – Колос – 1:2
Я не могу сказать, в чем был ключ к победе. Мы сделали все, как и планировали. Ничего особенного, просто выполнили свой план. Арис – техничная команда, у нее много хороших игроков, но состояние поля им не способствовало. Они не могли показать свое качество, и это скорее играло в нашу пользу", – цитирует Костышина SDNA.
Добавим, что в следующем раунде Лиги Европы Колос встретится с хорватской Риекой.
Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом