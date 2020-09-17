"Я пишаюся і щасливий, тому що це була наша перша гра в єврокубках, і відразу перемога. Для нас це історична гра, вона приносить нам подвійну радість.

Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2

Я не можу сказати, в чому був ключ до перемоги. Ми зробили все, як і планували. Нічого особливого, просто виконали свій план. Аріс – технічна команда, у неї багато хороших гравців, але стан поля їм не сприяв. Вони не могли показати свою якість, і це радше грало на нашу користь", – цитує Костишина SDNA.

Додамо, що в наступному раунді Ліги Європи Колос зустрінеться з хорватською Рієкою.

Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом