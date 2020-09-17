Арис – Колос – видео голов
22:29 - Читати українською
Арис принимает Колос во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Арис – Колос.
76' live
Евгений Новак 47’
Денис Антюх 63’
47’ Евгений Новак
63’ Денис Антюх
Первый тайм отчетной встречи завершился без голов, но сразу после перерыва Колос вышел вперед – Новак забил после прострела со штрафного от Богданова. Арис сравнял через 10 минут – отличился Бруну Гама, однако ковалевцы смогли снова забить, благодаря Антюху.
Арис – Колос: видео гола Новака:
Арис – Колос: видео гола Бруно Гамы:
Арис – Колос: видео гола Антюха:
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