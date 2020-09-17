Первый тайм отчетной встречи завершился без голов, но сразу после перерыва Колос вышел вперед – Новак забил после прострела со штрафного от Богданова. Арис сравнял через 10 минут – отличился Бруну Гама, однако ковалевцы смогли снова забить, благодаря Антюху.

Арис – Колос: видео гола Новака:

Арис – Колос: видео гола Бруно Гамы:

Арис – Колос: видео гола Антюха: