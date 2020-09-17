Колосу выпало сыграть первый еврокубковый матч в своей истории против греческого Ариса. В прошлом сезоне коллектив Руслана Костышина только впервые сыграл в элите украинского футбола и сразу сумел пробиться в квалификацию Лиги Европы. Недостаток опыта должно было компенсировать подписание Евгения Селезнева, но отчетную игру форвард начал на скамейке запасных.

Арис – Колос – 1:2 – видео голов

Начало матча выдалось боевым. Уже на 10-й секунде возникла пауза из-за жосткого столкновения. Гавриш и Лопес ударились головами в борьбе за верховой мяч. Виталий оправился довольно быстро, а вот Кристиану пришлось останавливать кровотечение. После возобновления игры хозяева попытались зажать Колос, но ковалёвцы выбегали в опасные контратаки, поэтому греки тоже начали действовать осмотрительно.

Неудовлетворительное качество газона не способствовало комбинационному футболу, поэтому игроки время от времени прибегали к ударам издали – в украинской команде в этом выделялся Богданов. На 17-й Смирный и Ганя повторили столкновения на первых секундах. В результате украинец продолжил игру с повязкой на голове, что не мешало ему быть одним из самых активных.

Первый опасный момент Колос создал на 22-й минуте. Новак вырезал подачу на дальнюю штангу, где Зозуля уже без опеки не сумел прицельно пробить. После этого игра несколько успокоилась, пока команда Костышина не создала супермомент. Антюх прорвался по левому флангу и выполнил прострел, мяч после рикошета отскочил прямо на голову Смирному – Евгений пробивал в падении, но голкипер сумел среагировать.

Ответ Ариса оказалась мгновенным. Бертольо прорвался к штрафной соперника, на подступах к которому против него сфолил Богданов. Андрей увидел перед собой желтую карточку, а Матилья взялся выполнять стандарт. Испанец целил в ближнюю девятку ворот Волынца и был близок к цели, но мяч скользнул по перекладине. К концу тайма команды провели еще по несколько атак без особой остроты.

Уже после перерыва Колос шокировал хозяев. Ковалёвцы на 47-й заработали штрафной на левом фланге. Богданов выполнил прострел в штрафную, где греки забыли Новака на дальней штанге, а Евгений такой неосмотрительности не простил, став автором первого еврокубкового гола в истории Колоса.

После этого украинская команда не села в защиту и провела еще парочку опасных атак. Однако Арис пришел в себя и начал давить. Уже на 56-й греки сравняли. Ковалёвцы смогли отбиться после первой волны атаки, но на подборе первым оказался Бруну Гама. Помешать пробить экс-игроку Днепра никто не успел и португалец с линии штрафной прошил Волынца – 1:1.

Чтобы забить второй Колосу понадобилось еще меньше времени, чем хозяевам для восстановления равновесия. Главным героем стал Антюх. Денис сам разогнал атаку – отдал из центра на правый фланг Смирному, тот запустил в проход Морозко, а Евгений подал на левый край штрафной. Абсолютно свободный Емец получил мяч и мощно пробил, Хулиан парировал перед собой, а Антюх добил в ворота – 1:2!

Сразу после этого Руслан Костышин бросил в бой Селезнева, который заменил Лысенко. Для Евгения это был дебют за свой новый клуб в официальном матче. На время украинской команде удалось не прижиматься к своим воротам, одновременно угрожая владениям соперника. Имел момент Селезнев, но пробил в голкипера. Постепенно греки зажали Колос на его трети поля. На 84-й Антюх имел шанс "закрыть" матч – Денис оказался лицом к лицу с голкипером, но не стал его обыгрывать и пробил прямо в ноги Хулиан.

В конце матча было заметно, что обеим командам не хватает свежести. Арис массировано атаковал, но расшатать защиту Колоса не удавалось. Фактически против греков сыграло ужасное состояние газона на домашнем стадионе. Ведь все, на что они могли рассчитывать, это дальние подачи, которые становились добычей Волынца и Ко.

В конце концов, подопечные Костышина сумели отстоять победный результат и одержали историческую победу в своем дебютном еврокубковом матче.

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