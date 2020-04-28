Костышин признался, когда планирует покинуть Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин не намерен менять место работы в ближайшее время.

"Был такой момент, когда команда опережала клуб. Но сейчас все выровнялось, клуб во всем сделал большой шаг за короткое время.

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Я на своем месте. Пока меня не выгонит президент, я буду здесь. Я своего "ребенка" не брошу. Конечно, если не будет результата, или какие-то другие проступки, то вопросов нет. Сейчас у меня сумасшедшая поддержка и со стороны президента, и со стороны клуба", – рассказал Костышин в программе Бомбардир.

.Напомним, после 23-х туров УПЛ Колос находится на 6-й строчке турнирной таблицы.

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