Костишин зізнався, коли планує покинути Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не має наміру змінювати місце роботи найближчим часом.

"Був такий момент, коли команда випереджала клуб. Але зараз все вирівнялося, клуб в усьому зробив великий крок за короткий час.

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Я на своєму місці. Поки мене не вижене президент, я буду тут. Я свою "дитину" не кину. Звичайно, якщо не буде результату, або якісь інші проступки, то питань немає. Зараз у мене божевільна підтримка і з боку президента, і з боку клубу", – розповів Костишин у програмі Бомбардир.

.Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Колос перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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