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Костишин зізнався, коли планує покинути Колос

28 квітня 15:10 580 Читать на русском
Костишин зізнався, коли планує покинути Колос
Руслан Костишин / Фото ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не має наміру змінювати місце роботи найближчим часом.

"Був такий момент, коли команда випереджала клуб. Але зараз все вирівнялося, клуб в усьому зробив великий крок за короткий час.

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Я на своєму місці. Поки мене не вижене президент, я буду тут. Я свою "дитину" не кину. Звичайно, якщо не буде результату, або якісь інші проступки, то питань немає. Зараз у мене божевільна підтримка і з боку президента, і з боку клубу", – розповів Костишин у програмі Бомбардир.

.Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Колос перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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