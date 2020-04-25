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Костышин анонсировал уменьшение зарплат в Колосе – инициатор оказался неожиданным

12:08 67 Читати українською
Костышин анонсировал уменьшение зарплат в Колосе – инициатор оказался неожиданным
Руслан Костышин / СК Днепр-1

Главный тренер ковалёвского Колоса Руслан Костышин рассказал о состоянии дел в клубе на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и карантином.

"В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту.

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Есть разговор о сокращении на 20 %, но мы еще зарплату не получили, может быть президент скажет, что я не принимаю вашего предложения", – рассказал тренер в эфире программы Залишайся з футболом.

Напомним, что первым клубом УПЛ, пошедшим на серьезное сокращение зарплат стал Львов. На время вынужденной паузы "горожане" будут получать только половину зарплат.

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Теги
Колос Колос футбольные финансы Руслан Костышин Руслан Костышин
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