"Очень сложное прощание с родным клубом. Именно таким он стал для меня за эти годы. Клуб, который дал мне очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций.

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Но бывают такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать спасибо всем, кто причастен к Колосу за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрею Анатольевичу – президенту клуба.

Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это фантастика. А эмоции, которые подарил мне Колосс, я точно запомню на всю жизнь", – написал Костишин в Instagram.

Денис выступал за Колос с 2018-го. В нынешнем сезоне УПЛ Костышин провел 16 матчей и отличился голом.

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