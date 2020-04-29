Костышин назвал самую сложную вещь в тренерской работе

Главный тренер ковалевцев считает свою работу достаточно нелегкой, ведь часто именно он решает судьбы футболистов.

"Ты – тренер, ты принимаешь решение. Трудно. Ты говоришь человеку "нет", рушишь семьи. Даже сейчас, зимой, перед отпуском пришлось 5 футболистов убрать. Половина из них сделали мне имя, поднимали команду в УПЛ.

Трудно принимать решения прощаться с игроками. Иногда я не хочу даже сам звонить. Как объяснить футболисту, что он уже не нужен команде? Для меня это проблема номер один. Я себя на его место ставлю. Говорить: "Вот, ты хороший футболист, но вот такое"? Но это неправда. Почему-то же ты от него избавляешься.

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Правду сказать – тоже можно обидеть. Сказать: "Ты не подходишь". Тоже нельзя же опускать ниже. Иногда думаешь, лучше бы вообще ничего не говорить. Просто до свидания.

Мне стало сложно, когда речь пошла о таких футболистах, как, например, Ваня Кривошеенко. Это первые серьезные люди, которым мне пришлось говорить "нет". Были футболисты, не в обиду, которые сильно не дотягивали в мастерстве", – рассказал Костышин в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, после 23 туров УПЛ Колос занимает 6 место в турнирной таблице.

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