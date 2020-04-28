"Почему физрук – это сразу плохо?": Костышин вступился за Хацкевича и похвалил Кварцяного

Наставник Колоса развеял стереотипы относительно значения понятия "физрук".

"Кто в Украине топ-тренер? Ребров. Не знаю, судя по тому, как играют команды, то и Скрипник. Да и Хацкевич в порядке. Я с ним общался, мне очень понравилось. Это уже раздули, что он физрук. Я тоже физрук. Это что-то плохое? Это учитель. Почему физрук – это сразу плохо?

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У нас какое-то неуважение к профессии физрука. Он что, мало делает? Тренер Динамо или любой другой команды УПЛ не может быть физруком. Кварцяный – отличный тренер, а кому-то он не нравится. А я кайф получал, это мое было. Утром проснулся – одна тренировка, вторая. Я был в тонусе, хотя и были проблемы со спиной", – рассказал Костышин в эфире Youtube-канала Бомбардир.

К слову, после 23 туров УПЛ Колос занимает 6 место в турнирной таблице.

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