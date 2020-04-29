Костишин назвав найважчу річ у тренерській роботі

Головний тренер ковалівців вважає свою роботу доволі нелегкою, адже часто саме він вирішує долі футболістів.

"Ти – тренер, ти приймаєш рішення. Важко. Ти кажеш людині "ні", руйнуєш сім'ї. Навіть зараз, взимку, перед відпусткою довелося 5 футболістів прибрати. Половина з них зробили мені ім'я, підіймали команду в УПЛ.

Важко приймати рішення прощатися з гравцями. Іноді я не хочу навіть сам телефонувати. Як пояснити футболісту, що він вже не потрібен команді? Для мене це проблема номер один. Я себе на його місце ставлю. Говорити: "Ось, ти хороший футболіст, але ось таке"? Але це ж неправда. Чомусь же ти його позбуваєшся.

"Чому фізрук – це відразу погано?": Костишин заступився за Хацкевича та похвалив Кварцяного

Правду сказати – теж можна образити. Сказати: "Ти не підходиш". Теж не можна ж опускати нижче. Іноді думаєш, краще б взагалі нічого не говорити. Просто до побачення.

Мені стало складно, коли мова пішла про таких футболістів, як, наприклад, Ваня Кривошеєнко. Це перші серйозні люди, яким мені довелося говорити "ні". Були футболісти, не в образу, які сильно не дотягували в майстерності", – розповів Костишин в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, після 23 турів УПЛ Колос посідає 6 місце в турнірній таблиці.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА