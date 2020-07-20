Костышин и Хомченовский – лучшие в заключительном туре УПЛ

Премьер лига подвела итоги 32-го тура чемпионата Украины.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин удостоился звания лучшего специалиста 32-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

Заря – Десна: маленькая команда взяла бронзу, но потеряла шарм и любовь, уважение слабым северянам и топ-сезон Романова

Игрокам из Коваливки удалось завоевать сенсационную победу над Динамо (2:0) и спровоцировать увольнение Алексея Михайличенко.

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком последнего тура. Футболист красивым голом сравнял счет в матче с Десной и завоевал для луганчан гарантированное место в групповом этапе Лиги Европы.

Колос – Динамо: Киев проползает в ЛЧ после уникального фиаско – позорная развязка сезона, феерия не тех динамовцев