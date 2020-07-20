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Костышин и Хомченовский – лучшие в заключительном туре УПЛ

20 июля 20:11 - Читати українською
Костышин и Хомченовский – лучшие в заключительном туре УПЛ
Руслан Костышин / Фото ФК Динамо

Премьер лига подвела итоги 32-го тура чемпионата Украины.

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

Главный тренер Колоса Руслан Костышин удостоился звания лучшего специалиста 32-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

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Игрокам из Коваливки удалось завоевать сенсационную победу над Динамо (2:0) и спровоцировать увольнение Алексея Михайличенко.

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком последнего тура. Футболист красивым голом сравнял счет в матче с Десной и завоевал для луганчан гарантированное место в групповом этапе Лиги Европы.

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20 июля
36357
Теги
Заря Заря Дмитрий Дмитрий Хомченовский Колос Колос Руслан Руслан Костышин Колос - Динамо Киев
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