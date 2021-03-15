"Суркис говорил, что арбитрами руководит не Лучи, а Костюченко? У меня таких данных нет. Если Игорь Михайлович такое говорит, то у него есть основания. Костюченко обзванивал клубы, чтобы они не поддерживали нас на сборах, которые я инициировал.

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Но я не хочу давать больше информации, потому что мы готовим вишенку на торте, и будет пресс-конференция, где будет максимально информации такой, что может дойти до международного скандала", – сказал Гельзин в программе Бомбардир.

Напомним, президент Олимпика грубо раскритиковал руководство судейского корпуса УПЛ после поражения от Шахтера (0:1), за что донецкий клуб оштрафовали на полмиллиона гривен и запретили проводить домашние матчи на стадионе им. Лобановского.

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