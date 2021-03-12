"КДК принимал решение не о комментарии президента Олимпика, поскольку это дело находится сейчас в комитете этики и честной игры. КДК рассматривал вопрос о безопасности на матче Олимпик – Шахтер на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Олимпик должен был обеспечить выполнение определенных регламентных норм УПЛ и УАФ.

Олимпик повторно обратился в КДК УАФ из-за скандала в матче с Шахтером

Нами было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа в комнату судей. Как следствие, несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента Олимпика. Также была попытка попасть в судейскую комнату и после матча. Поэтому, учитывая эти нарушения и их систематичность, было принято решение оштрафовать Олимпик на сумму 500 тысяч гривен.

Также предупредили Олимпик, что в случае повторения такой ситуации может быть применена санкция в виде снятия очков. КДК запретил играть Олимпик на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского до конца этого сезона. Что касается проведения на этом стадионе матчей других команд, этот вопрос будет решать комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ", – приводит слова Грищенко Футбол News.

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Причиной этого стал отмененный гол в ворота "горняков".

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