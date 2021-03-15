"Суркіс казав, що арбітрами керує не Лучі, а Костюченко? У мене таких даних немає. Якщо Ігор Михайлович таке говорить, то у нього є підстави. Костюченко обдзвонював клуби, щоб вони не підтримували нас на зборах, які я пропонував.

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Але я не хочу давати більше інформації, тому що ми готуємо вишеньку на торті, і буде прес-конференція, де буде максимально інформації такої, що може дійти до міжнародного скандалу", – сказав Гельзін у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, президент Олімпіка брутально розкритикував керівництво суддівського корпусу УПЛ після поразки від Шахтаря (0:1), за що донецький клуб оштрафували на півмільйона гривень та заборонили проводити домашні матчі на стадіоні ім. Лобановського.

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