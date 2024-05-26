"Из того, что я понимаю и что известно, костяк команды остается, То есть большая часть футболистов. Кто не хочет продлевать контракт – будут проданы. Речь идет о тех, кого надо уже или продавать, или продлевать соглашение. Игроки на длинных контрактах остаются.

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Кого они будут подписывать... СК Днепр-1 не в Лиге чемпионов, поэтому вряд ли они смогут собирать лучших, да и этот сезон научил, что даже с самым сильным составом можно никуда не выйти. Задача будет зависеть от того, какой состав удастся собрать", – поделился Зверов в программе ПроФутбол Digital.

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Добавим, что президент Полесья Геннадий Буткевич уже сообщил, что Руслан Бабенко и Алексей Гуцуляк, которые являются ведущими игроками СК Днепр-1, летом присоединятся к житомирянам. Наставник днепрян Юрий Максимов жаловался на возможные кадровые потери в контексте будущего участия в еврокубках.