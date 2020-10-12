Костевич перешел в Динамо с согласия Луческу – тренер киевлян определил позицию для новичка
Журналист Игорь Цыганык развеял слухи о скандальности перехода Владимира Костевича в Динамо.
Наставник киевлян был заинтересован в трансфере новоиспеченного защитника Динамо Владимира Костевича, сообщил Игорь Цыганык в своей авторской программе Цыганык Live.
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Несмотря на слухи, что переход 27-летнего игрока в Динамо был организован без согласия Луческу, журналист убеждает в обратном. Цыганык общался с тренером Динамо, который знал о Владимире и ожидал, что футболист ему пригодится на левом фланге обороны.
Напомним, Костевич перешел в лагерь киевлян из польского Леха и подписал контракт на три года.
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