Костевич перейшов у Динамо за згоди Луческу – тренер киян визначив позицію для новачка
Журналіст Ігор Циганик розвіяв чутки про скандальність переходу Володимира Костевича у Динамо.
Наставник киян був зацікавлений у трансфері новоспеченого захисника Динамо Володимира Костевича, повідомив Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик Live.
Динамо пришвидшило трансфер Костевича – Луческу залишився незадоволений кроком клубу
Попри чутки, що перехід 27-річного гравця в Динамо був організований без згоди з Луческу, журналіст переконує у зворотньому. Циганик спілкувався з тренером Динамо, який знав про Володимира і очікував, що футболіст йому згодиться на лівому фланзі оборони.
Нагадаємо, Костевич перейшов до табору киян з польського Леха і підписав контракт на три роки.
Наслідувач Роналду і ще 2 гравці Динамо пройдуть кастинг в Ювентус – італійський ЗМІ чекає українців у топ-лізі