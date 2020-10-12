Наставник киян був зацікавлений у трансфері новоспеченого захисника Динамо Володимира Костевича, повідомив Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик Live.

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Попри чутки, що перехід 27-річного гравця в Динамо був організований без згоди з Луческу, журналіст переконує у зворотньому. Циганик спілкувався з тренером Динамо, який знав про Володимира і очікував, що футболіст йому згодиться на лівому фланзі оборони.

Нагадаємо, Костевич перейшов до табору киян з польського Леха і підписав контракт на три роки.

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