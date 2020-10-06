Украинский представитель Экстраклясы уже в ближайшее время должен присоединится к киевской команды.

"Динамо договорилось с Лехом, чтобы досрочно уже сейчас забрать Костевича и хочет до конца дня закрыть по нему вопросы.

Костевич никогда не заслужил бы предложения от Динамо, если бы не Лех, – спортивный директор польского клуба

Хотя Луческу не очень в восторге от ситуации, когда боссы клуба отказались брать Асамоа, который играл за Юве и Интере, ради защитника уровня чемпионата Польши", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Костевич стал первым новичком Динамо при Мирче Луческу, подписав соглашение на 3 года. Левый защитник должен был присоединиться к киевлянам только в январе – по завершении контракта с польским Лехом. Интересно, что румынский специалист узнал о переходе украинца из прессы.

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