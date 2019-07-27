Костевич отличился ассистом и помог Леху добыть разгромную победу

Украинский латераль отдал голевую передачу в поединке против Плоцка.

Чемпионат Польши, 2-ой тур

Лех – Плоцк – 4:0

Голы: Евтич, 13 (пен.), Гуткьяер, 72, 90+3, Юзвяк, 90+1

Удаление: Чрномаркович, 88 (Лех)

Победа далась Леху не так просто, как может показаться на первый взгляд. На 13-ой минуте Евтич открыл счет ударом с пенальти, однако команда из Познани долго не могла развить свой успех. Голы посыпались под занавес матча.

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Гуткьяер, вышедший на замену, оформил дубль, еще один гол на счету Камиля Юзвяка. Именно последнему ассистировал Владимир Костевич, который вышел в старте и провел весь матч.

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После двух туров в активе команды украинского фуллбека четыре очка.