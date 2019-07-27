Костевич відзначився асистом і допоміг Леху здобути розгромну перемогу

Український латераль віддав гольову передачу у поєдинку проти Плоцька.

Чемпіонат Польщі, 2-ий тур

Лех – Плоцьк – 4:0

Голи: Євтіч, 13 (пен.), Гуткьяер, 72, 90+3, Юзвяк, 90+1

Вилучення: Чрномарковіч, 88 (Лех)

Перемога далася Леху не так просто, як може здатися на перший погляд. На 13-ій хвилині Євтіч відкрив рахунок ударом з пенальті, однак команда з Познані довго не могла розвинути свій успіх. Голи посипалися під завісу матчу.

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Гуткьяер, який вийшов на заміну, оформив дубль, ще один гол на рахунку Каміля Юзвяка. Саме останньому асистував Володимир Костевич, який вийшов у старті і провів увесь матч.

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Після двох турів в активі команди українського фуллбека чотири очки.