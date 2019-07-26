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Эсеола и Евгений Ткачук попали в сборную тура чемпионата Казахстана

10:11 25 Читати українською
Эсеола и Евгений Ткачук попали в сборную тура чемпионата Казахстана
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

Украинские игроки попали в команду лучших очередного тура чемпионата Казахстана.

Казахская ПФЛ в официальном Инстаграме опубликовала символическую сборную 19-го тура.

Эсеола за 21 минуту на поле забил, ассистировал и заработал пенальти, чем помог Кайрату обыграть лидера чемпионата

В нее попали форвард Кайрата Адеринсола Эсеола и защитник карагандинского Шахтера Евгений Ткачук. Для украинского нападающего это уже пятое подобное признание в сезоне. Он возглавляет список бомбардиров лиги с 12 голами.

Яремчук дублем и двумя ассистами помог Генку одержать феерическую победу над Виторулом в Лиге Европы

Ткачук забил победный гол в матче против Окжетпеса и помог Шахтеру оставить свои ворота сухими. Для 28-летнего защитника это третье попадание в сборную тура.

Символическая сборная 19-го тура Премьер-лиги ⠀ Профессиональная футбольная лига Казахстана представляет вашему вниманию символическую сборную 19-го тура Премьер-лиги сезона-2019. ⠀ Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от партнера ПФЛК – компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций. ⠀ Подробнее читайте на нашем официальном сайте - pflk.kz

Допис, поширений ПФЛК (@pflkaz)

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Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Украинцы за рубежом Мир Евгений Ткачук Евгений Ткачук Чемпионат Казахстана
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