Эсеола и Евгений Ткачук попали в сборную тура чемпионата Казахстана

Украинские игроки попали в команду лучших очередного тура чемпионата Казахстана.

Казахская ПФЛ в официальном Инстаграме опубликовала символическую сборную 19-го тура.

Эсеола за 21 минуту на поле забил, ассистировал и заработал пенальти, чем помог Кайрату обыграть лидера чемпионата

В нее попали форвард Кайрата Адеринсола Эсеола и защитник карагандинского Шахтера Евгений Ткачук. Для украинского нападающего это уже пятое подобное признание в сезоне. Он возглавляет список бомбардиров лиги с 12 голами.

Яремчук дублем и двумя ассистами помог Генку одержать феерическую победу над Виторулом в Лиге Европы

Ткачук забил победный гол в матче против Окжетпеса и помог Шахтеру оставить свои ворота сухими. Для 28-летнего защитника это третье попадание в сборную тура.