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Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ

16:32 35 Читати українською
Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ
Малиновский с партнерами / Аталанта

Аталанта вместе с украинским полузащитником Русланом Малиновским продолжает подготовку к новому сезону.

Итальянский клуб проведет предсезонные сборы в Великобритании, куда команда уже прибыла сегодня, 26 июля. Тренерский штаб и игроки Аталанты преземлились в валлийском Кардиффе.

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Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини взял на предсезонный сбор 24 футболистов, среди которых и игрок сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает официальный сайт Аталанты.

Отмечается, что команда из Бергамо проведет три контрольных матча: 27 июля итальянцы сыграют с представителем Чемпионшипа – Суонси, на 29 июля запланирован поединок с Норвичем, а второго августа команда украинца встретится с Лестером. Оба клуба представляют АПЛ.

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Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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