Малиновский вместе с Аталантой отправился на предсезонные сборы в Великобританию, где сыграет с клубами АПЛ

Итальянский клуб проведет предсезонные сборы в Великобритании, куда команда уже прибыла сегодня, 26 июля. Тренерский штаб и игроки Аталанты преземлились в валлийском Кардиффе.

Малиновский отличился красивым голом на тренировке Аталанты

Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини взял на предсезонный сбор 24 футболистов, среди которых и игрок сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает официальный сайт Аталанты.

Отмечается, что команда из Бергамо проведет три контрольных матча: 27 июля итальянцы сыграют с представителем Чемпионшипа – Суонси, на 29 июля запланирован поединок с Норвичем, а второго августа команда украинца встретится с Лестером. Оба клуба представляют АПЛ.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

Questi i 24 giocatori convocati da Mister #Gasperini per la trasferta in Regno Unito



Our travelling squad for #PreseasonUK has been confirmed #GoAtalantaGo ️ #Atalanta3uropa



Powered by #VolvoBergamo pic.twitter.com/OJDpUMIm9m