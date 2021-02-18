"В Динамо нет слабых игроков. У Шабанова большой опыт, он играл в УПЛ, когда она была очень сильной.

Шабанов официально покинул Динамо и подписал контракт с Легией

Русин, несмотря на свой юный возраст, также провел много матчей не только в Динамо, но и в Заре. Думаю, они оба должны справиться с этим вызовом", – цитирует Костевича Interia Sport.

Заметим, Легия 17 февраля объявила о переходе Артема Шабанова на правах аренды до лета 2021 года. Назарий Русин, по информации СМИ, присоединится к действующему чемпиону Польши до конца 2021 года. 18 февраля 22-летний форвард должен пройти медосмотр.

К слову, и Шабанов, и Русин получали очень мало игрового времени в первой половине сезона в Динамо – всего 3 поединка на двоих.

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