"У Динамо немає слабких гравців. У Шабанова великий досвід, він грав в УПЛ, коли вона була дуже сильною.

Шабанов офіційно покинув Динамо і підписав контракт з Легією

Русин, незважаючи на свій юний вік, також провів багато матчів не тільки в Динамо, але і в Зорі. Думаю, вони обидва повинні впоратися з цим викликом", – цитує Костевича Interia Sport.

Зауважимо, Легія 17 лютого оголосила про перехід Артема Шабанова на правах оренди до літа 2021 року. Назарій Русин, за інформацією ЗМІ, приєднається до чинного чемпіона Польщі до кінця 2021-го. 18 лютого 22-річний форвард має пройти медогляд.

До слова, і Шабанов, і Русин отримували дуже мало ігрового часу у першій половині сезону в Динамо – лише 3 поєдинки на двох.

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