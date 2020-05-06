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Костевич имел на руках предложение от Динамо З – Лех не отпустил украинца

6 мая 06:00 88 Читати українською
Костевич имел на руках предложение от Динамо З – Лех не отпустил украинца
Владимир Костевич / Сайт Леха

Защитник Леха Владимир Костевич вспомнил потерянную возможность сменить клуб.

"Если обращались – это были простые разговоры. Нет смысла об этом говорить. Предложение от загребского Динамо было на руках, о нем могу говорить. Тренер из Леха перешел туда. Но в клубе мне сказали, что не готовы меня отпустить, на этом все закончилось.

Костевич высказался относительно смены гражданства

Каждый хочет пойти на повышение, но не все так просто, жизнь – не FIFA. Тебя не отпускают. Надо, чтобы все идеально сложилось. Как у меня было с Лехом. Сразу не получилось, это длилось больше года. Трудно судить, почему я не перешел через год в топ-чемпионат или Бельгию, я работаю в этом направлении", – цитирует Костевича Tribuna.

Напомним, три года назад Лех заплатил Карпатам за защитника 300 тысяч евро. Контракт украинца с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2020-го, цена за Transfermarkt – один миллион евро.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Мир Трансферы Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
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