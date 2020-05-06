toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Костевич мав на руках пропозицію від Динамо З – Лех не відпустив українця

6 травня 06:00 580 Читать на русском
Костевич мав на руках пропозицію від Динамо З – Лех не відпустив українця
Володимир Костевич / Сайт Леха

Захисник Леха Володимир Костевич пригадав втрачену нагоду змінити клуб.

"Якщо зверталися – це були прості розмови. Немає сенсу про це говорити. Пропозиція від загребського Динамо була на руках, про неї можу говорити. Тренер з Леха перейшов туди. Але в клубі мені сказали, що не готові мене відпустити, на цьому все закінчилося.

Костевич висловився щодо зміни громадянства

Кожен хоче піти на підвищення, але не все так просто, життя – не FIFA. Тебе не відпускають. Треба, щоб все ідеально склалося. Як у мене було з Лехом. Відразу не вийшло, це тривало більше року. Важко судити, чому я не перейшов через рік в топ-чемпіонат або Бельгію, я працюю в цьому напрямку", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, три роки тому Лех заплатив Карпатам за оборонця 300 тисяч євро. Контракт українця із "залізничниками" розрахований до літа 2020-го, ціна за Transfermarkt – один мільйон євро.

Електричний стілець Динамо: чому Йовічевіч опинився у дуже складній ситуації

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13278
Теги
Світ Динамо Динамо Трансфери Українці за кордоном Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук