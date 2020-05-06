Костевич мав на руках пропозицію від Динамо З – Лех не відпустив українця

Захисник Леха Володимир Костевич пригадав втрачену нагоду змінити клуб.

"Якщо зверталися – це були прості розмови. Немає сенсу про це говорити. Пропозиція від загребського Динамо була на руках, про неї можу говорити. Тренер з Леха перейшов туди. Але в клубі мені сказали, що не готові мене відпустити, на цьому все закінчилося.

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Кожен хоче піти на підвищення, але не все так просто, життя – не FIFA. Тебе не відпускають. Треба, щоб все ідеально склалося. Як у мене було з Лехом. Відразу не вийшло, це тривало більше року. Важко судити, чому я не перейшов через рік в топ-чемпіонат або Бельгію, я працюю в цьому напрямку", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, три роки тому Лех заплатив Карпатам за оборонця 300 тисяч євро. Контракт українця із "залізничниками" розрахований до літа 2020-го, ціна за Transfermarkt – один мільйон євро.

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